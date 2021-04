Hoy Estado de México – abril 08, 2021

Los atletas mexicanos que competirán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 deberán portar un uniforme de gala, del cual ya se presentaron tres opciones por parte del Comité Olímpico Mexicano (COM), y se someterán a votación virtual con todo el público para que se defina cuál utilizarán para la inauguración y cuál para la clausura.

Los tres estilos de uniformes son: artesanal oaxaqueño, charro y dorado piedra del sol.

“Cada traje lleva un mensaje muy especial de nuestra cultura e historia. Quiero resaltar de manera muy especial la mexicanidad que hay en cada uno de los trajes y ahora depende de una votación con el público para que nos digan cuál es la que deben portar la delegación que representara a nuestro país en Tokio 2021”, indicó Carlos Padilla presidente del Comité Olímpico Mexicano.

La votación finalizará el próximo 22 de abril para después darse a conocer el uniforme ganador y posteriormente, la marca High Life fabricará 120 trajes para los atletas que se encuentren en la inauguración de los Juegos Olímpicos.

Es necesario recordar que tras la pandemia por Covid-19, la cantidad de particpantes será reducida, de acuerdo con el comité organizador de Tokio 2021.

“Aún no se define el número de participantes, pero los 120 trajes estarán a disposición de quienes en ese momento estén en la Villa Olímpica. No podrán desfilar atletas que no se encuentren dentro de la Villa ya que hay villas alternas para beisbol, futbol, canotaje y vela”, comentó el COM.