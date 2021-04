Ana Lilia Gómez- abril 08, 2021

Vecinos de Ciudad Satélite, en Naucalpan, piden a autoridades municipales dar mantenimiento a las áreas verdes del Paseo de las Marinas y los camellones que dividen los Circuitos de esta zona, pues aseguran que en más de dos años no han tenido un mantenimiento mayor, lo que ha provocado el deterioro de esta zona debido al abandono en el que se encuentra.

Mayeli González, residente del Circuito Pintores, dijo que solicitan servicios públicos en óptimas condiciones, ya que es deprimente el abandono y la falta de atención, que han provocado que este paseo que anteriormente estaba arbolado y con jardines, ahora esté seco.

Esta situación afecta a habitantes de circuitos como Científicos, Metalúrgicos, Ingenieros, Educadores, Músicos, Historiadores, Puericultores, Oradores, Dramaturgos, Misioneros, entre otros que están de frente al Paseo, el cual cruza prácticamente todo Satélite.

A raíz de la pandemia, por la falta de gimnasios y espacios para ejercitarse, este lugar se ha convertido en una opción para que los vecinos salgan a caminar o a realizar alguna otra actividad física, pero recriminan el mal aspecto y la falta de mantenimiento.

“Ahora que no podemos ir a los gimnasios, como muchos vecinos, decidí salir a caminar ahí, pero está en un deterioro, seco, no dan mantenimiento… Más allá de dar mantenimiento integral, no es posible que no puedan regar las áreas verdes”, comentó.