Manuel López – abril 29, 2021

Tras los daños ocasionados por la construcción de una obra particular en una zona protegida de Teotihuacán, empresarios mexiquenses llamaron a las autoridades para que castigue a los responsables y se clausure el terreno en forma definitiva.

En entrevista con Hoy Estado de México, el empresario reconoció que la edificación de obras irregulares como la realizada en la comunidad de Oztayahualco ponen en riesgo el patrimonio cultural de todos los mexicanos y la oportunidad para aprovechar sus recursos para el desarrollo responsable de las comunidades.

Dijo que el aprovechamiento de forma ilegal de predios con fines turísticos lejos de detonar el desarrollo, aleja la llegada de extranjeros debido a que las zonas pierden su interés social y cultural por trabajos mal realizados y sin las autorizaciones del personal responsable de su conservación.

«En esa zona teotihuacana no hay ningún trabajo previo de documentación salvaguarda o de rescate arqueológico, entonces básicamente (por esas construcciones) se pierden esos cientos de oportunidades para que otras rutas se puedan desarrollar económicamente, incluso más que la zona arqueológica de Teotihuacán», sostuvo.

Por ello, aseguró que el sector privado ve con preocupación el daño en contra de la historia de las culturas prehispánicas y pidió que las autoridades correspondientes finquen responsabilidades contra quien resulte responsable sin importar su jerarquía o vínculos políticos.

«Vemos con preocupación que se esté atentando de esa manera sin responsabilidad alguna y sin prejuicio por parte de un particular sobre todo teniendo como antecedente que en particular que es un ex presidente municipal de esa zona», dijo.