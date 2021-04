Arturo Callejo- abril 22, 2021

Que la Ley de Amnistía sirva para poner en libertad a Manuel Germán Ramírez Valdovinos, originario del municipio de Acolman o que el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, le otorgue el indulto a esta persona que lleva 20 años presa por un homicidio que no cometió, pues hay indicios de que en Estados Unidos vive el sujeto que según fue víctima del profesor, sostuvieron afuera de la Cámara de Diputados del Estado de México, Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como “El Mijis”, actual diputado local en el Congreso de San Luis Potosí y el activista Bryan LeBarón.

Bryan LeBarón, reiteró que el señor Ramírez Valdovinos fue torturado, sometido a vejaciones junto con su familia y agredido en su integridad de todas las maneras posibles, pues era un hombre con una vida normal, hasta que estuvo en el momento menos indicado.

“Da la casualidad de que los peritos, cuando sacaron de la tumba el cadáver y le hicieron todos los estudios, no correspondía, el cadáver estaba más alto, el esqueleto no daba y luego los peritos dijeron que no podían dar el ADN porque ya había pasado mucho tiempo y da la casualidad de que unas semanas después salen y dicen, no, sí, el ADN sí era de él, aunque todos los demás estudios indican que la persona que enterraron no era del que supuestamente mató, era toda una simulación.