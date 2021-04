Jesús Hernández – abril 05, 2021

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) afirmó que Onésimo Cepeda Silva continúa siendo miembro de la Iglesia Católica, como obispo emérito de la Diócesis de Ecatepec, aunque sin oficio eclesiástico actual, por lo que sigue sujeto al Derecho Canónico vigente.

A través de un comunicado de prensa, el secretario general de la Conferencia del Episcopado, Alfonso Miranda Guardiola, señaló que, luego de conocer la intención del ex obispo de Ecatepec, de contender como aspirante a candidato a diputado por el Distrito 21 de ese municipio por el partido Fuerza por México, se deslinda de todo acto político que, a título personal, realice Cepeda Silva, no consta que el ex obispo haya pedido ni recibido el permiso prescrito por las leyes canónicas.

«No ejerciendo por ello, ni de voz ni de acción, representatividad oficial de la Iglesia Católica, aunque lo ya expresado no pretende afectar los derechos de nuestro hermano obispo, solo establecer con claridad lo señalado por el Derecho Civil y el Eclesiástico», indicó.

La CEM afirmó que, como ciudadano de este país, Onésimo Cepeda está sujeto a las leyes mexicanas y corresponde a las instituciones del Estado dar o no, validez y aprobación a su candidatura.