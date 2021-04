Hoy Estado de México – abril 08, 2021

Este jueves Netflix ha incrementado su repertorio de cintas, a través de un acuerdo en el cual se le otorga la transmisión en Estados Unidos de los principales estrenos de Sony Pictures.

Dicha plataforma transmitirá a nivel nacional las cintas más recientes de Sony luego de que salgan del cine, incluyendo películas como Spider-Man, Venom y Jumanji, así como estrenos de 2022 como Morbius, Where the Crawdads Sing, Uncharted y Bullet Train.

Este acuerdo incluye colocar primera vista en las cintas que sean elegidas por el estudio con sede en Culver City, California para enviarse a la transmisión.

Cabe mencionar que Sony es el único estudio de Hollywood que no cuenta con un servicio de transmisión propio. Walt Disney Co. Cuenta con Disney+, Warner Bros. con HBO Max, Universal Pictures tiene Peacock y Paramount Pictures Paramount+.

Este acuerdo es el reemplazo de otro que signaron Sony y Starz, sin embargo, los términos financieros no fueron revelados. Durante la pandemia, Sony vendió a Netflix Kevin Hart Fatherhood, The Mitchells Vs. The Machines y Wish Dragon. Asimismo, envió Greyhound a Apple TV + y American Pickle a HBO Max.