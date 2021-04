Jesús Hernández – abril 26, 2021

Por segundo día en una semana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó medidas por altas concentraciones de Ozono que se registran en el Valle de México, que incluye el Doble Hoy No Circula, por lo que mañana no podrán circular los vehículos particulares con holograma de verificación 2 así como aquellos que cuenten con holograma 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

De acuerdo con la dependencia federal, esta decisión se debe a que, a las 16:00 horas de este lunes, se registró un valor máximo de ozono de 159 puntos en la estación de monitoreo CCA-UNAM, ubicada en la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México, como resultado de una estabilización de las condiciones atmosféricas, lo cual imposibilitó la dispersión del ozono y sus precursores.

Por lo anterior, se decidieron activar las medidas preventivas descritas, además de que los vehículos de uso particular con matrícula local, sin holograma de verificación, y los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o cuyo holograma no sea “E”, “00” ó “0”, tampoco podrán circular entre las 05:00 y las 22:00 horas.

Esta restricción también aplica para las unidades que transportan gas licuado de petróleo (pipas y/o semi remolques) cuya matrícula sea PAR, con excepción de aquellas que usen válvulas de desconexión seca; los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas; mientras que los taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b), se les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Además, se recomienda a la población de la Zona Metropolitana del Valle de México, evitar hacer ejercicio o actividades vigorosas en exteriores entre las 13:00 y 19:00 horas, facilitar y continuar el trabajo a distancia para reducir viajes, realizar compras y trámites en línea para reducir viajes, evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes, recargar gasolina después de las 18:00 horas y no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado, además de revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico y reducir el uso de combustibles en casa acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

En lo que respecta a las acciones gubernamentales, se tendrá que reforzar la detección y sanción de vehículos ostensiblemente contaminantes, de vehículos sin verificación o que circulan el día que no les corresponde y prohibir la quema de materiales y residuos, incluyendo las realizadas para adiestramiento y capacitación.

También se contempla el intensificar la vigilancia y el combate de incendios en zonas agrícolas y forestales, suspender actividades de mantenimiento a la infraestructura urbana del gobierno local correspondiente, que generen emisiones fugitivas de compuestos orgánicos y suspender las obras que obstruyan o dificulten el tránsito, con excepción de las que atiendan reparaciones urgentes.