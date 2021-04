Hoy Estado de México – abril 21, 2021

A diez meses de que Livia Brito agrediera al fotógrafo Ernesto Zepeda, la actriz se niega a pagar y además ha presentado una contrademanda en su contra por violación de su privacidad.

Los hechos ocurrieron en julio de 2020, cuando la actriz agredió y robósus pertenencias presuntamente a un fotógrafo, de nombre Ernesto Zepeda, quien se encontraba trabajando en Cancún, y aunque todo indicaba que su carrera podría estar en riesgo, ya que en la televisora a la cual prestaba sus servicios le fueron retirados algunos papeles que ya tenía confirmados, recientemente fue elegida para protagonizar “La Desalmada”.

Ante la denuncia, Ernesto compartió a través del programa “Despierta América” que respondió a la actriz legalmente: “Vine a comparecer porque me está denunciando Livia Brito como responsable de invadir su privacidad. Ella alega que la privacidad debe respetarse, y sí es cierto, pero al ser figura pública debe entender que en lugares públicos es muy complicado que no se le acerque la gente”.

Zepeda actuó legalmente respondiendo a las imputaciones de la cubana que además le propinó una golpiza junto con su pareja en turno, además de haberle robado su cámara de fotos tras haber fotografiado a la estrella.

“Ya pasó mucho tiempo del tema, pero no lo voy a soltar hasta que se hagan cargo de lo que tienen que reponer o en su caso, que lo diga el mismo juez”, dijo Zepeda.

Pero, aunque el fotógrafo asegura que estaba trabajando, Livia no quiere responsabilizarse, por lo que presentó una contrademanda por violación a su privacidad.

Tras ser cuestionada sobre el tema, por varios medios, ella respondió: “Si me preguntan algo de eso no les voy a contestar. ¿Alguna otra pregunta de la novela? No les puedo contestar, muchas gracias”, indicó Livia Brito mientras huía a bordo de su camioneta.