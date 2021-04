Jesús Hernández – abril 06, 2021

A tan solo unas horas de que solicitara su registro como candidato a diputado local por el Distrito 21 del Estado de México por el partido Fuerza por México, el ex obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, se retractó y aseguró que no pondría en riesgo su ministerio ante la Iglesia Católica por un cargo de elección popular de tres años, lo que calificó como una “pend…”.

Durante una entrevista con el periodista Carlos Marín en Milenio Televisión, el obispo emérito informó que decidió renunciar a sus aspiraciones políticas, pues dijo que nunca abandonará su encargo en la Iglesia, aun cuando lleva cerca de nueve años retirado.

“Yo jamás voy a abandonar mi ministerio, porque sería tanto como vender mi progenitura por un palto de lentejas, por ser diputado. Es una pendejada tres años y yo como obispo estoy designado a juzgar a los dos activos de Israel en el cielo”, aseveró.

Onésimo Cepeda reconoció que sí se registró ante Fuerza por México, a donde dijo lo llevaron, pero indicó que no tenía una intención mayor de seguir aspirando a la candidatura.

“Fui invitado a registrarme en el partido, me registré en el partido y hasta ahí llega, después me llevaron a que me inscribiera yo y me llevaron a un hotel de lujo ahí”, agregó.

La cancelación de sus aspiraciones, deviene luego de que la Conferencia del Episcopado Mexicano afirmara que Onésimo Cepeda Silva continúa siendo miembro de la Iglesia Católica, como obispo emérito de la Diócesis de Ecatepec, aunque sin oficio eclesiástico actual, por lo que sigue sujeto al Derecho Canónico vigente.

El secretario general de la Conferencia del Episcopado, Alfonso Miranda Guardiola, señaló que, luego de conocer la intención del ex obispo de Ecatepec, de contender como aspirante a candidato a diputado por el Distrito 21, la institución católica se deslindaba de todo acto político que, a título personal, realiza Cepeda Silva, pues no consta que el ex obispo haya pedido ni recibido el permiso prescrito por las leyes canónicas.