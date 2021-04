Hoy Estado de México – abril 14, 2021

En redes sociales circula un audio en el cual se escucha a Isabel Arvide, la escritora que recibió el cargo de Cónsul de México en Estambul por el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, lanzando amenazas a los trabajadores que laboran con ella.

Dichos audios se difundieron el día de hoy y han provocado diversas reacciones entre los cibernautas en las redes sociales, debido a que se escucha a Isabel Arvide discutir con una mujer, después de haberse referido fuertemente a otros empleados.

Arvide lanzó algunas amenazas en contra de varias personas, asegurando que se iba a encargar de que nunca volvieran a conseguir un empleo.

“Te bajas ¡Te bajas! Esa es la orden, te bajas. ¡Que te bajes! Ese es tu trabajo y van a hacer lo que yo diga”, indicó Isabel a una mujer que respondió: “Sí, pero en mi contrato, mi trabajo no es…”. Pero Isabel la interrumpió preguntando: “¿Qué dice tu contrato? ¡Tráelo! ¿Qué dice tu contrato?”, exclamó.

Asimismo, Isabel pidió de manera amenazante a los trabajadores que ya no podían hacer uso de la cocina del consulado para ingerir sus alimentos.

“No me vuelven a utilizar la cocina para comer porque no tenemos ninguna obligación de dársela. No se les vuelve a pagar el dinero extra de la comida y haces favor de venir vestido decentemente. No vuelves a venir con una camiseta ni con una sudadera. Aquí se viste uno decente. ¿Queda claro?”, dijo.

De la misma manera, exigió no se volviera a utilizar su baño, y que teniendo el pago de la persona tendría que irse, amenazando que no volvería a conseguir trabajo, pues ella daría malas referencias.

“Mi baño no lo utilizan por favor, porque en el momento en que esté tu dinero, te largas. Me encargo que no te vuelvan a dar trabajo en ningún lugar porque a donde vayas yo voy a hablar y voy a decir qué clase de gente eres”, gritoneó la Cónsul de México en Estambul.