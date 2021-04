Hoy Estado de México – abril 07, 2021

Recientemente la hija de la polémica cantante Alejandra Guzmán, Frida Sofía, reveló que desde que era pequeña, a sus cinco años de edad, Enrique Guzmán la manoseaba.

Esta fuerte declaración salió a la luz en una entrevista que Gustavo Adolfo Infante le realizó a la joven, quien se ha distanciado de su familia Guzmán Pinal.

En el transcurso de dicha entrevista, Frida comentó la razón por la que decidió alejarse de su familia, misma que tenía que ver con su abuelo.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo (…) me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, indicó.