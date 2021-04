Hoy Estado de México – abril 14, 2021

Derivado de las acusaciones que hizo Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique Guzmán por presunto abuso sexual cuando era niña, siguen causando revuelo entre los famosos, pues hay quienes han opinado al respecto.

Una de las estrellas que se pronunció en contra de Frida, y a favor de Alejandra y Enrique Guzmán, fue Niurka, ya que asegura que todo lo que la modelo ha revelado, es “porquería”.

Y como era de esperarse, Frida Sofía respondió a la vedette mediante su cuenta de Instagram, pues se siente harta de que no crean su versión en la entrevista que dio a Gustado Adolfo Infante.

“Si busca fama a costa de quien sea, pobre… de corazón de moral, y que le quede claro que sus pinches mamadas de “brujería” me las paso por donde ella se pasa a cualquiera. Yo tengo una protección divina que una piruja como tú jamás me podrá hacer daño. ¿Estás ardida de que ya no hablan de ti? Sólo te buscan para que opines tus pendejadas y reírse de ti no contigo, mamaniur. ¿Y si tu hija te dijera lo mismo?”, respondió Frida.