Jesús Hernández – abril 20, 2021

La candidata a diputada federal por el Distrito 27 de Metepec de la coalición Va por México, Ana Lilia Herrera Anzaldo, descartó las acusaciones en su contra relacionadas con la realización de supuestos actos masivos de campaña en plena contingencia sanitaria por COVID-19, los cuales presuntamente fueron suspendidos por autoridades municipales.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la diputada federal con licencia aseveró que esta campaña es diferente a las demás, por lo que decidió llevar a cabo recorridos y reuniones vecinales, respetando todas las medidas de higiene recomendadas por las autoridades sanitarias.

La candidata de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, señaló que las acusaciones muestran un interés de algunos contrincantes de construir rumores que quedarán en eso, porque les será imposible probar lo que no existió.

“Como mujer, los ataques no me achican, ni me intimidan, me retan y me motivan a seguir adelante. No nos van a detener ahora, cuando la realidad confirma que mantengo la confianza de la gente con argumentos y, sobre todo, con hechos”, aseveró.