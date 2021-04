Hoy Estado de México – abril 09, 2021

Después de que Enrique Guzmán hablara el día de ayer sobre las declaraciones de abuso de su nieta Frida Sofía en el programa “Ventaneando”, ella habló sobre lo que dijo su abuelo, visiblemente afectado y con lágrimas en los ojos.

Por medio de sus redes sociales, la hija de Alejandra Guzmán escribió un mensaje, después de que Enrique negara haber abusado sexualmente de ella cuando era una niña.

Frida hizo referencia a una encuesta que se hizo en redes sociales y cuestionaba: “¿a quién le crees?”; ante esto, ella respondió:

“Estas cosas me duelen, sí, hay gente que reclama ‘por qué lo haces público’, ‘los trapos sucios se lavan en casa’. En primera, nunca he buscado la fama, es lo que más me ha alejado de ‘mi familia’ pero pues yo ya era famosa antes de nacer, le pese a quien le pese. Y créanme que a la que más le pesa es a mí. He vivido en una casa de cristal y en una jaula de oro, mi vida no la conocen”, externó.