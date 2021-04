Hoy Estado de México – abril 05, 2021

En un escándalo más está envuelto el actor y candidato a Diputado por el Distrito 14, en Tlalpan, Alfredo Adame, pues en las redes sociales se ventiló un audio en el que el también presentador revela los “moches” que habrá en las próximas elecciones del 6 de junio en la CDMX.

En el audio, que fue compartido en Twitter, se escucha al candidato por el Partido Redes Sociales Progresistas, asegurar que ya se reunió con la exlideresa magisterial elba Esther Gordillo y su yerno, al tiempo que afirma que Morena quiere tener mayoría en la Cámara de Diputados, por eso apoyarán a su partido y con ello alcanzar a los “256 en la cámara”.

“De esos 40 millones nos “ching$4os” 25 y así son los negocios porque no va a llegar a la mayoría de diputados en la cámara por eso necesitan agarrar de todo el rollo, por eso van a apoyar a RSP para que meta la diferencia y con ello Morena obtenga la mayoría”, se escucha decir al actor.

A pesar de que la maestra Elba Esther Gordillo ha asegurado que no tiene injerencia en el RSP, Adame asegura que ya se reunió con ella.

“Yo ya me senté con Elba Esther …y la orden es: no le tires p*do a Claudia Sheinbaum en Tlalpan, no le tires p*do a López Obrador”, aseguró.