Ana Lilia Gómez- abril 21, 2021

Algunos pacientes asmáticos temen ser más susceptibles al contagio del nuevo coronavirus; sin embargo, aunque ambos padecimientos están relacionados con las vías respiratorias, esta condición no predispone a las personas que lo padecen.

Francisco Cuevas Sacht, jefe del Departamento de Neumología y Cirugía de Tórax del Instituto Nacional de Pediatría, explicó que el riesgo es el mismo que para cualquier otra persona expuesta al virus, pero si están controlados y no tienen alguna otra enfermedad la evolución del COVID, en caso de contagio, puede ser sin complicaciones.

“Si no tienes controlado tu asma, si te da COVID, te puede ir muy mal. No es la enfermedad, es la falta de control de la enfermedad”, aseveró.

Recordó que las personas que presentan mayores complicaciones cuando se contagian, son aquellas que tienen enfermedades no contraladas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, obesidad, problemas de corazón, de riñón, etcétera, o personas de la tercera edad, ya que tienen menos respuesta y defensas, además de diversas problemáticas acumuladas.

El especialista detalló que 80 por ciento de asmáticos tiene alguna alergia, y que la mayoría de las personas con alergia van a tener muy pocas puertas de entrada para el COVID, en cambio las personas que sufren de presión arterial, diabetes, obesidad, sus células tienen muchas puertas de entrada.

“Entonces, de manera paradójica, tener una enfermedad como puede ser asma alérgica, genéticamente hace que esas puertas estén cerradas, no quiere decir que no les pueda dar, claro que le puede dar, pero hemos visto muy pocos pacientes con COVID y asma”, explicó.

Pero hay dos factores que no se deben desatender, controlar el asma -es decir no suspender los tratamientos- y no suponer que se contagiarán por esta condición de salud. De acuerdo a evaluaciones, hay ciertas ventajas por esas entradas a las células del aparato respiratorio, sin embargo, la mejor recomendación es cuidarse, además de tener los padecimientos crónicos bajo control.

La mejor forma y la única es el uso de cubrebocas, incluso si ya superó el contagio, se debe recordar que el mundo se enfrenta a una nueva enfermedad, y ante ello es mejor la protección, concluyó Cuevas Sacht.