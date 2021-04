Hoy Estado de México – abril 08, 2021

Ante las recientes acusaciones hechas por Frida Sofía sobre aparente abuso sexual por parte de su abuelo Enrique Guzmán cuando tenía tan sólo cinco años de edad, el artista habló entre lágrimas de su sentir, así como del distanciamiento con su nieta, en entrevista con Paty Chapoy, en el programa Ventaneando.

“No sé cómo puede hablar así de mí si siempre me decía que me invitaba a Miami, y hoy soy un degenerado que le metió mano a los cinco años, si yo no sé dónde se le puede meter mano”, indicó Enrique.

Asimismo, aseguró que casi no convivió con ella y aun así es su nieta a la que más ama y la que más le preocupa.

“Confieso que es la mujer de mis nietas a quien más adoro porque además es la que más me preocupa. Ella necesita más ayuda, ella necesita más a su abuelo”.

Enrique comentó que le duele que sea la nieta a la que más quiere, quien haga estas acusaciones en su contra.

“Sí he cometido errores que he corregido, pero encontrarme de repente que la nieta que más quiero, a la que más estimo, a la que más cariño le debo de tener porque está en un lugar donde no la entiende nadie, tendría que estar yo”.

Aseguró que nunca estuvo a solas con Frida y que nunca ha hecho nada por lastimarla.

“Lo terrible es que está sola y se agarra a decir que yo tengo la culpa, nunca estuve solo con ella. No la quiero herir, no la he querido lastimar nunca”, indicó Enrique Guzmán.