Hoy Estado de México – abril 01, 2021

El patinador artístico y mexicano, Donovan Carrillo quien se especializa en la disciplina del patinaje artístico sobre hielo anunció a través de su cuenta oficial de Instagram que ya tiene su pase para los Juegos Olímpicos (JO) de Invierno en Pekín el próximo año 2022.

Fue la Unión Internacional de Patinaje Artístico (ISU) la que dio a conocer la lista de patinadores que estarán en las Olimpiadas, y en ella, se encontraba el nombre de Donovan Carrillo.

Asimismo, el mexicano consiguió colocarse en el número 20 en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Estocolmo, Suecia.

“Estoy muy feliz de compartirles que es oficial. Después de todos estos años de esfuerzo, dedicación y compromiso, se logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. Todavía no me lo puedo creer, les agradezco infinitamente a todas las personas que han estado ahí y me han acompañado en esté sueño”, escribió Donovan.