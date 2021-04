Hoy Estado de México – abril 23, 2021

Nuevamente, la senadora del PAN, Lilly Téllez causó polémica en las redes, ahora por un comentario fuera de lugar que hizo en contra de su compañera por Morena, Citlalli Hernández Mora, cuando el empresario Ricardo Salinas Pliego cuestionó a sus seguidores si sabían cuál es la diferencia entre senadoras y cenadoras.

“Bueno mis estimados… los dejo para ir a descansar Cara durmiendo. Por último: ¿Saben ustedes cómo se llama la diferencia entre senadora y cenadora?… Y no voy a etiquetar a nadie para que no me vayan a mal interpretar”, publicó el dueño de Tv Azteca.