Osvaldo Müller – abril 7,2021

La mañana de este miércoles familiares, amigos y vecinos de Alicia “N” de 45 años de edad, quien falleció el pasado sábado 3 de abril luego de ser atropellada por un vehículo particular que circulaba sobre el carril confinado del Mexibus línea 4, cerraron por completo la carretera México-Pachuca e impiden el paso del transporte articulado, a la altura del fraccionamiento Los Héroes, en el municipio de Ecatepec.

El grupo integrado por unas 50 personas portan pancartas donde exigen justicia por el fallecimiento de la mujer; además, de que piden al gobernador Alfredo del Mazo cumpla con los compromisos pactados con los habitantes de la zona para evitar este tipo de accidentes.

Los manifestantes entregarán un pliego petitorio a las autoridades en el que piden la indemnización a los familiares de la persona fallecida, la construcción de un puente peatonal, que se coloquen reductores de velocidad, plumas y vigilantes, así como la reparación del semáforo y cámaras de vigilancia.

«Pedimos justicia porque no queremos que vuelva a ocurrir una muerte, los automovilistas no respetan y nadie nos hace caso. Nosotros no nos oponemos al Mexibus porque es para nuestro beneficio, pero queremos seguridad”. señaló la señora Claudia.