Manuel López – abril 15, 2021

Los bajos niveles en el Sistema Cutzamala, que abastece de agua potable al Valle de México, han comenzado a pegar a familias de la zona norte del municipio de Nezahualcóyotl.

En colonias como Ciudad Lago, Bosques de Aragón y Prados de Aragón, la falta de líquido se ha vuelto evidente para decenas de familias que habitan el segundo municipio más poblado de la entidad.

En esta zona, los vecinos han tenido que reunirse para comprar pipas particulares y reciclar la poca que les queda luego de varios días sin el líquido en sus redes.

«Ya va como un mes que sí nos falta el agua. Antes nos caía poquita, a veces un día sí, y otros dos días no, pero desde hace un mes ya casi no hay», reconoció Juan un vendedor de pollos ubicado sobre la avenida Aeropuerto.

Vecinos de locales cercanos dedicados a la venta de comida y recaudería han tenido que hacer lo mismo; hacer la «coperacha», para lograr abastecerse de agua en plena emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.

«Nos juntamos entre varios y compramos pipas, nos cuesta más o menos como unos 800 o 900 pesos. Le tenemos que invertir porque si no nos quedamos sin agua. Y con este sol está bien complicado», agregaron.

De acuerdo con colonos, la escasez en el suministro se originó luego de un supuesto cambio de válvulas a la red que realizó el gobierno municipal hace aproximadamente un año.

Desde entonces en sus viviendas la presión del líquido disminuyó hasta en 50 por ciento, lo que en ocasiones los ha dejado sin una gota por varios días.

«Vinieron hace como un año a cambiar las válvulas, de ahí ya no tenemos agua. Fui a la bola y me dijeron que eso se iba a solucionar con el tiempo, que porque no había suficiente presión», explicó doña Fernanda, vecina de la calle Alta Tensión.