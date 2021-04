Hoy Estado de México – abril 16, 2021

La famosa actriz Emma Watson explicó para la revista Vanity Fair el por qué no le agrada tomarse fotografías con sus seguidores cuando la abordan en sitios donde es reconocida.

“Para mí, es la diferencia de tener la posibilidad de tener una vida y no. Si alguien me toma una foto y la publica, en dos segundos han creado un mapa del lugar exacto en el que me encuentro en un radio de 10 metros. Pueden ver qué estoy usando y con quién ando. Simplemente no puedo entregar ese tipo de información”, indicó.