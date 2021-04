Hoy Estado de México – abril 09, 2021

El día de hoy, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría votar sobre un proyecto que reconoce las faltas en cuanto a fiscalización de Félix Salgado Macedonio, así como de otros precandidatos a la gubernatura de Guerrero, sin embargo, buscará que el caso sea devuelto al INE para sancionar de forma individual y no grupal.

Este viernes, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón podría dar un resumen donde las violaciones de los precandidatos por Morena a la gubernatura del estado de Guerrero, han sido detectadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), no obstante, las sanciones deben ser individuales.

Asimismo, solicita que se analice aplicar multas además del retiro de candidatura, pues Morena cometió una falta por no haber presentado los informes de gastos de precandidatura en tiempo y forma, ya que fueron entregados cuando ya no se podía verificar.

De la misma manera, existe una contradicción en el partido, pues en un principio se dijo al INE que Morena no presentaría ningún informe debido a que no tuvo actos de precampaña, sin embargo, lo hizo posteriormente para no perder el registro.

El caso de Salgado Macedonio y de Luis Walton; Adela Román Ocampo, alcaldesa de Acapulco y Pablo Amílcar Sandoval, se deben manejar por separado ya que las violaciones cometidas fueron diferentes.

Con ello, el Consejo General del INE, que les retiró su registro, podría alegar para que algunos conserven su derecho, mismo que los colocaría nuevamente como candidatos sustitutos, en caso de ser ratificada la nulidad de registro para Félix Salgado Macedonio.