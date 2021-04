Jesús Hernández – abril 28, 2021

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolviera retirarle las candidaturas de Morena a la gubernatura de Guerrero y Michoacán, a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, respectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, calificó la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) y respaldada por el máximo órgano de justicia electoral, como un acto arbitrario, excesivo y antidemocrático, aunque pidió a los militantes de Morena no exaltarse y “actuar con la cabeza”.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles, el mandatario mexicano pidió a la gente no caer en provocaciones y evitar la confrontación y la violencia, para seguir luchando de manera pacífica por la democracia.

“Yo quiero expresar que considero un exceso lo que aprobaron, el día de ayer, los magistrados del Tribunal Electoral; es un golpe a la insipiente democracia mexicana. No es posible, no tiene justificación alguna, el que, por no comprobar, supuestamente, un gasto de precampaña, en un caso de 14 mil pesos, en lo que corresponde al precandidato de Michoacán, y de 19 mil pesos que se le atribuye no comprobó el candidato de Guerrero, se les cancele su registro para participar. Eso no tiene ninguna justificación, repito, se me hace excesivo, pero además antidemocrático”, aseveró.