Manuel López – abril 29, 2021

Ex colaboradores del Ayuntamiento de Texcoco llamaron a no votar por Morena en las próximas elecciones al considerar como una imposición la candidatura de la alcaldesa con licencia Sandra Luz Falcón Venegas, quien buscará su reelección.

Jessica Teresa Aguilar Castillo, ex secretaria particular de Higinio Martínez Miranda, durante el periodo 2016- 2018, dijo que grupos políticos asentados en la región buscan solo la perpetuidad en el poder a través de la presunta compra de votos y una política de pobreza en la localidad.

“Desgraciadamente el grupo en el poder ha generado pobreza en el municipio y la ha generado porque de eso depende para ganar. Porque utiliza esas necesidades que tiene nuestro municipio, para comprar a este gran número de pobladores que viven en pobreza y ofrecerles algo a cambio de un voto”, sostuvo.

En compañía de Joel Aguilar Espinosa, cuarto regidor de Texcoco, declarado independiente, y la sexta regidora del municipio de Atenco, Janeth Zambrano Moya, la ex funcionaria dijo que en las próximas elecciones del 6 de junio los texcocanos deberán votar con dignidad por la mejor opción para el municipio.

Aguilar Castillo llamó a no permitir la continuidad de la actual administración y pidió a los simpatizantes del partido no colaborar para la imposición de proyectos que solo buscan beneficiar a un grupo político que violan incluso los principios de Morena: “no mentir, no robar y no claudicar”.