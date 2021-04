Hoy Estado de México – abril 05, 2021

En la alcaldía Iztapalapa la jornada de vacunación contra COVID-19 transcurría de forma normal, hasta que un enfermero recibió una hoja con un recado de una mujer de 85 años a la que estaba vacunando.

Al revisar el recado, el enfermero se dio cuenta que era una solicitud de auxilio, pues en la hoja la abuelita, que se identificó como Carolampia Díaz, escribió que su hija y su yerno la tenían secuestrada.

La adulta mayor se armó de valor cuando estaba en el Centro de Vacunación de la escuela Vocacional Número 7, ubicado en la avenida Ermita Iztapalapa, en la colonia Aztahuacán, a donde la llevaron su hija de 39 años y su yerno de 59.

La mujer de la tercera edad denunció sufrir humillaciones, encierro, y condiciones de vida “deplorables” de parte de su hija y su yerno, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, detuvieron a los familiares de la abuelita, por “mantenerla encerrada y atentar contra la integridad física de la mujer de 85 años de edad”.

Ambos fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, mientras que la abuelita fue trasladada a un lugar seguro donde quedará en espera del seguimiento a su denuncia.

“Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa me ¿dejan? Les pido que me saquen de aquí por favor”, escribió a lápiz la abuelita