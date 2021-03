Ana Lilia Gómez- marzo 03, 2021

La Dura, es el nombre del álbum debut de Gladys Ruiz, que lleva como punta de lanza el tema “Perdona mi franqueza”, y con un compilado de más de 10 temas bajo la producción del cantautor Fato, llega con la apuesta de empoderar a las mujeres e imprimir su propio sello para conquistar el género regional mexicano, el cual considera está mayormente liderado por hombres.

Gladys, o mejor conocida como «La Dura del Norte«, comparte con su público una de las mejores noticias de su vida, que es la de trabajar al lado del maestro Fato, de quien ha sido fan desde hace años y con quien ahora prepara este álbum con temas inéditos.

En una charla con Hoy Estado de México, nos cuenta que cuando se conocieron nació una empatía y el interés por conjuntar su talento, por lo que ahora está orgullosa de recibir los temas que contienen un gran abanico de emociones, pues aunque la esencia principal es el empoderamiento femenino, no puede faltar el amor, dolor, despecho e, incluso, “echarle una mentada a quien le quede el saco”, dijo, para ello tiene un nutrido acompañamiento musical que va desde el norteño-banda, acordeón, guitarras y mariachi.

“Yo soy fan de Fato desde hace muchos años, y ahora me dio la oportunidad de empezar a trabajar con él. Me dijo que ya tenía pensado trabajar con una mujer, ya había trabajado con artistas como Ana Bárbara, Mariana Seoane, Lupita D´alessio, pero me dijo, tú tienes algo y quiero trabajar contigo, y ya de ahí es donde viene el primer proyecto que es «Perdona mi Franqueza”, compartió.