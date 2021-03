Hoy Estado de México – marzo 19, 2021

Una mujer trans fue víctima de discriminación, cuando policías del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX, la bajaron del vagón exclusivo para mujeres en la estación Atlántico de la Línea 12.

Fue el día de ayer, cuando Alejandra Molina, aseguró haberse sentido discriminada y que las autoridades le faltaron al respeto, así lo dijo en entrevista para el medio 24 Horas.

Por medio de sus redes sociales, Alejandra denunció que un elemento de seguridad del Sistema Metro, se le acercó para solicitarle que bajara del vagón que es exclusivo para mujeres, y que garantiza así la seguridad de las mismas.

“Yo no me di cuenta si alguien se molestó por mi presencia, solo vino el policía y me dijo: ‘caballero, salga del Metro’, y yo me quedé como privada. Entonces la señora que estaba pegada a la puerta comenzó a decirme que bajara, porque la estaba retrasando, fue cuando las demás me ayudaron y se pusieron en mis zapatos”, indicó Molina