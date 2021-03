Hoy Estado de México – marzo 11, 2021

Durante un choque entre dos automóviles particulares, una mujer que dijo ser capitana de Aeroméxico insultó a policías y al conductor con quien tuvo el percance vial.

Aunque aseguró que sí iba a pagar, la mujer se la pasó insultando a las oficiales de seguridad llamándolas “Mugrosas”.

El momento fue captado en video y difundido en las redes sociales donde ya apodaron a esta mujer como #LadyMugrosa.

Los reportes señalan que la mujer habría impactado el automóvil de un hombre y no quería llegar a un acuerdo, por lo que el conductor solicitó la presencia de las autoridades, debido a que la mujer estaba en estado de ebriedad.

“Chin&a tu ma(#e, gorda, grábenme, pinch»s mugrosas, pásame tu teléfono. Yo no soy mugrosa, güey. Yo no soy mugrosa. Yo te lo voy a pagar. Soy capitana de Aeroméxico. Porque no es lo mismo ser una mugrosa que ser capitana de Aeroméxico”, alegaba la mujer.