Manuel López – marzo 03, 2021

El presunto secuestro de un hombre en el municipio de Chimalhuacán, al oriente del Estado de México, fue trasmitido por la propia víctima, a través de redes sociales.

Se trata de Pablo Colores, quien habría sido privado de la libertad esta noche por sujetos armados, luego de documentar el despojo de la vivienda de su madre en la colonia Santa María.

A través de su perfil de Facebook, Pablo documentó al grupo de personas que habrían llegado hasta la vivienda para sacar a su madre con ayuda de armas de grueso calibre.

“Buenas noches, a quien alcance a ver este video. Ingresaron al domicilio de mi mamá unas personas armadas. Aquí hay una camioneta extraña, completamente cerrada. Al ver que llegó se mueve”, se escucha a decir a la víctima mientras graba con su celular.

En la grabación se observan al menos tres camionetas estacionadas frente a un inmueble en aparente obra negra donde se reúnen los presuntos delincuentes.

De acuerdo con la narración del propio Pablo, aunque minutos antes había solicitado el apoyo de la policía municipal, ésta solo llegó a la zona y decidió retirarse sin explicación.



“Ojalá alguien me pueda auxiliar o mandar unidades de auxilio de la fuerza pública. Pedí el apoyo con una policía municipal del sector Santa María y se retiraron, no me hizo caso”, explica.

“Como pueden apreciar ahí están armados. Hay gente armada, con armas largas”, narra mientras se acerca a los presuntos delincuentes, a quienes encara y les reprocha el supuesto despojo.

-“Por qué se metieron al domicilio de mi madre aquí adentro por la fuerza.

-¿ a donde?, le contestan.

-Acá atrás.

-Nadie se ha metido

-Como no, está el vidrio roto

Luego, uno de los presuntos delincuentes logra detectar que están siendo videograbados y se lanzan contra Pablo para retirarle el teléfono.

-¡Está grabando!

-Si estoy grabando

-Me vale ver… que estés grabando.

-Por qué estás de cul… Esta ma… está en vivo. Le sabes mover. Pérame. Ya súbelo.

Tras varios jaloneos, Pablo sale de la grabación y pide auxilio a los vecinos.

¡Ayúdenme!, dice. ¡Esta madre está en vivo, necesito que la apagues!

Tras ser visto por varios internautas, la grabación fue eliminada de la red sin que hasta el momento se conozca el paradero de Pablo.