En un video que circula en redes sociales, se muestra un joven haciendo un TikTok, utilizando la camioneta de la empresa para la que trabaja, al ritmo de la música, sale de la parte trasera del vehículo y comienza a bailar con movimientos sensuales.

Tras compartir la grabación en las redes sociales, la empresa se percató y decidió correr al joven de su empleo, por lo que el hombre desilusionado, pidió ayuda en TikTok.

“Al parecer me quieren correr de mi trabajo por el video que muchos ya vieron, si me pudieran orientar a quien me puedo dirigir, pues como me van a correr, ver la manera de que no me corran así nomás sin darme nada, tengo un año y 5 meses trabajando en la empresa y por lo visto ya no me quieren aquí, si e pueden echar la mano se los agradezco”.

El joven explica que hizo el video pensando que, si llegara a pegar, se volvería famoso.

“Por ese motivo hice el video, si llega a pegar, puede que me vaya bien y agarre fama y sirve que haga publicidad sobre Lala, pero en realidad no fue así, accionaron diferente, acaban de correrme y ya me dijeron que me tengo que presentar el día de mañana hasta las 12:00 para ir a negociar mi finiquito”.

Aseguró que no le gusta estar sentado, y que si se quiere salir adelante en un futuro se debe trabajar y ofrece sus servicios como ex lechero.

“Espero conseguir trabajo luego, porque está difícil la situación”, finalizó.