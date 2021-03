Arturo Callejo-marzo 5, 2021

Rosalba Trinidad Francisco, hermana de Cristian Marcelino Trinidad Francisco, hallado muerto el año pasado en el municipio de Huixquilucan y posteriormente encontrados sus restos en la morgue de Tlalnepantla, pidió con lágrimas en los ojos, se haga justicia y se cumplimente una orden de aprehensión en contra de un sujeto que es uno de los posibles responsables del asesinato de su consanguíneo.

En su domicilio ubicado en Toluca, la señora refirió que su hermano desapareció el 17 de julio del año pasado, luego de salir con unos amigos del hospital donde laboraba.

Abunda la señora Trinidad Francisco, que el día de la desaparición la policía municipal señala que ellos recibieron una llamada de emergencia al 911, pero que cuando llegaron al sitio de la denuncia Cristian ya no estaba, “23 días después, la Fiscalía Antisecuestros me dice, no, sí, hay unas fotos donde él está con los policías, si los policías hubieran dicho, sí, nosotros nos lo llevamos, nosotros hubiéramos revisado esas cámaras de seguridad y hubiéramos visto, hubo cámaras del C-5, nunca me las enseñaron, hubo cámaras que la Fiscalía Antisecuestros sí tomó información y Fiscalía de Matlazincas las tuvo desde el séptimo día, mis familiares escucharon que dijeron, ya llegó la cámara C-5 de la calle Gigantes, cuando yo hablo con la licenciada Silvia, me dijo, no tenemos nada, ese día no grabaron”.