Hoy Estado de México – marzo 13, 2021

El conductor de espectáculos, Pedro Sola platicó, por medio de sus redes sociales su experiencia tras recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, indicó que no pudo haber sido mejor, y le dio las gracias al gobierno de la Ciudad de México por su excelente labor.

Por medio de un video que publicó en Twitter, el conductor de Ventaneando platicó que se vacunó en el Campo Marte, en la delegación Miguel Hidalgo, y reconoció que fue una grata sorpresa la velocidad con la cual lo atendieron.

Alabó la excelencia en la atención y trato que se le otorga a los adultos mayores, incluyendo sillas de ruedas para las personas que tienen alguna dificultad para caminar.

«Hay docenas y docenas de personas que te están atendiendo, sobre todo porque somos personas de la tercera edad, yo puedo caminar, yo puedo hacer todo por mí mismo, pero hay mucha gente que no; le permiten a las personas muy mayores, que no pueden valerse por sí mismas, que entren con un familiar, a los que llevan silla de ruedas los llevan por otro lado, hay sillas de ruedas para las personas que no llevan pero que no pueden caminar muy bien, es increíble la atención, todo es rápido, todo es expedito, todo es cariñoso, atento; les dieron yo creo que un curso a toda esta gente que está atendiendo para que las cosas fueran perfectas».