Hoy Estado de México- marzo 29, 2021

Disney+ anunció que el próximo mes de abril iniciará a rodar la nueva serie de la saga de Star Wars, y es nada menos que Obi-Wan Kenobi, protagonizada por el actor Ewan McGregor, quien interpretará al icónico Maestro Jedi.

Obi-Wan Kenobi es la serie más esperada de las producciones que prepara Disney+ inspiradas en el universo galáctico de George Lucas. Esta historia comienza diez años después de los acontecimientos de «Star Wars: Episodio III: La venganza de los Sith», en la que Kenobi sufrió su mayor derrota, la caída y la corrupción de su mejor amigo y aprendiz Jedi, Anakin Skywalker, que se convirtió en el malvado Lord Sith Darth Vader.

Este nuevo episodio de la franquicia, estará dirigida por Deborah Chow, quien participó en la primera temporada de «The Mandalorian», y junto a McGregor, Hayden Christensen repetirá en el papel de Anakin Skywalker/Darth Vader que ya personificó en los episodios II y III de la segunda trilogía de George Lucas.

Luego del éxito que registró «Mandalorian», se prepara otra ficción titulada «The Book of Boba Fett», su estreno está programado para el próximo mes de diciembre. Así como «Ahsoka» y «Rangers Of The New Republic».