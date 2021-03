Arturo Callejo – marzo 18, 2021

En la próxima jornada electoral del 6 de junio, será obligatorio que quienes vayan a votar en las urnas lleven puesto su cubrebocas, así como respetar la Sana Distancia y hacer uso de gel antibacterial para evitar contagios de COVID-19, así lo indicó Daniella Durán Ceja, Consejera-presidenta provisional del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

Reveló que en caso de que los votantes no lleven cubrebocas, en los módulos de votación se les regalará uno.

Durán Ceja informó que el Instituto Electoral del Estado de México ha contemplado que el día de las votaciones, en las mamparas no habrá cortinillas, a fin de tener una mayor ventilación y pidió a las personas que lleven una pluma para marcar su voto.

“Obligatoriedad de cubrebocas, si no lo llevan se les proporcionará uno, habrá cantidad mínima pero suficientes. Se sugiere que los bolígrafos no sean de aceite y sí en colores negro, azul o plumón y no ir acompañados con niños, en las casillas habrá unos señalamientos de sana distancia y habrá desinfección de algunos materiales (electorales)”, señaló la funcionaria electoral estatal.