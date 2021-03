Hoy Estado de México – marzo 03, 2021

A cambio de pasar únicamente seis años en prisión, y no pagar el daño que se le solicita por la Estafa Maestra, Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se declaró culpable de haber ejercido indebidamente en el servicio público.

El día de hoy, Robles Berlanga presentó su propuesta escrita ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que su procedimiento sea lo más corto posible, descartando así cualquier solicitud de criterio de oportunidad.

La FGR exigió, en la demanda formal, que realizara la indemnización por la cifra total de la Estafa Maestra, por cinco mil 377 millones de pesos, así como 21 años de cárcel, ya que es acusada de dos cargos de ejercicio indebido del servicio público agravado, pues cometió el delito cuando era servidora pública.

En el escrito, Rosario Robles aseguró que la reparación del daño no procede, ya que no se le acusa directamente de haber desviado los recursos sino por una conducta de omisión.

Por ello, negó pagar dicha cantidad y ofreció solo pagar una multa de 30 Unidades de Medida de Actualización, por cada cargo, siendo aproximadamente un total de cuatro mil 194.6 pesos.

Asimismo, dentro de su propuesta está pasara seis años recluida, dos por cada cargo de ejercicio indebido del servicio público y uno por el agravante.

También solicitó a la Fiscalía General de la República le sea designado un funcionario de alto nivel que tenga la capacidad de decidir, para que dé revisión a su propuesta para que se pueda autorizar el procedimiento abreviado que pretende.

En la pasada audiencia del 26 de febrero en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, la FGR aseguró que, ya que Robles se niega a pagar la reparación del daño, es imposible conceder la posibilidad de que su proceso se termine anticipadamente, por lo que pidió llevarla a juicio.

El juez de control prorrogó la diligencia y citó nuevamente a Robles y a la FGR a audiencia intermedia el 26 de marzo para que se pueda establecer un diálogo y se negocie el procedimiento abreviado.

Por su parte, rosario Robles aseguró que la FGR no la buscó, como el juez había indicado, y que en su proceso no le han permitido modificar la medida de prisión preventiva y ahora la oportunidad de un procedimiento abreviado.

“Nadie me visitó en el penal de Santa Martha Acatitla, nadie me ha hecho a mí, Rosario Robles una propuesta, me extraña enormemente las posturas que aquí se han señalado, no sólo por los casos que son públicos que todos conocemos de gente que fue trasladada a un hospital sin pisar la cárcel y quien está en esta misma causa conmigo y que no ha pisado ni un minuto la cárcel porque se le dio el criterio de oportunidad”, comentó Robles.

“Me han obstaculizado en otro momento el poder cambiar mi medida cautelar, el poder acceder a un criterio como sí han accedido otras partes (en el mismo caso)”, indicó.