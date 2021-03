Manuel López – marzo 26, 2021

La vida de maltrato que llevaba «Pólvora» a sus escasos siete años por fin terminó, tras ser recatada por la organización 50 Ángeles Nuestra Lucha, en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad.

«Su dueño estaba arriba de la carreta golpeándolo, entonces, él es muy chico para la carreta que traía y aparte traía los cascos súper mal, las patas muy lastimadas y el resto en muy malas condiciones», comentó la activista Alejandra Reyes.

«Pólvora», como fue bautizada, era utilizada por carretoneros para trasladar los desechos domésticos que se generan en las viviendas de este municipio, hacia los vertederos ubicados en la Laguna de Xico.

Sin embargo, una denuncia anónima logró frenar esta actividad prohibida en el Bando Municipal.

«El dueño estaba muy seguro de que le iban a devolver el animal, pero como fueron pasando las horas, ya le explicaron que tenía que acreditar la propiedad el burro y la carreta y no pudo», agregó Alejandra.

A pesar de que, en un principio los elementos de seguridad pública municipal trataron de disuadir a los rescatistas para no proceder ante el agresor, al final lograron iniciar una denuncia por maltrato animal.

«Me la hicieron medianamente cansada y, al final lo pusieron a disposición del municipio, ahorita se encuentra bajo resguardo y afortunadamente, no fue regresado a los dueños», agregó.

Las sanciones para estos casos se encuentran estipuladas en el Capítulo Tercero correspondiente al Maltrato Animal del Código Penal del Estado de México, en el Artículo 235 Bis.

«Comete el delito de maltrato animal, el que cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito o no, de causarle la muerte y se le impondrá pena de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa”.

De acuerdo con la protectora animal 50 Ángeles Nuestra Lucha en el municipio de Valle de Chalco nunca habían documentado el rescate de un ejemplar relacionado a la tracción de desechos sólidos.