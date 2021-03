Hoy Estado de México – marzo 17, 2021

Kate O’Brien, jefa del departamento de inmunización y vacunas de la Organización Mundial de la Salud aseguró este miércoles que, a pesar de que las autoridades sanitarias indiquen que existe relación entre los coágulos sanguíneos y el fármaco anticovid de AstraZeneca, dichos casos no son comunes.

Kate explicó que tanto la ONU como la Agencia Europea de Medicamentos estudian si hay o no relación entre los trombos y la inoculación de AstraZeneca, lo cual, considerado efecto secundario, ha resultado en la suspensión de la vacuna en diversos países, sobre todo europeos.

“Para tranquilidad del público, creo que independientemente de que el comité encuentre o no una asociación entre estos incidentes y la vacuna, en todo caso son incidentes muy infrecuentes”, aseveró la experta.

Sin embargo, esta investigación realizada por la Agencia Europea de Medicamentos y la OMS va dirigida a países que continúan administrando el fármaco de AstraZeneca, y explicó que las recomendaciones se darán en esta semana.

“Las recomendaciones de vacunas son dinámicas. Lo que no sabemos es si esa experiencia está relacionada o no con el haber sido vacunado”. “Lo importante es que, si alguien tiene síntomas, cualquier síntoma médico grave, haya sido vacunado o no, es importante que busque atención médica para la presencia de esos síntomas”.