Arturo Callejo – marzo 15, 2021

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la 60 Legislatura del Estado de México, Maurilio Hernández González, sostuvo que los daños causados a la sede del Poder Legislativo del Estado de México, por parte de integrantes de tres grupos feministas que protestaron en el marco del Día Internacional de la Mujer, ascienden a casi 800 mil pesos.

Por ello, informó que se originó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por estos destrozos que incluyeron la quema de una de las puertas del edificio y pintas de los muros, por lo que se pide la reparación del daño y que no quede impune este hecho.

Adelantó que mañana martes las mujeres que mantienen tomado el Congreso estatal desde la semana pasada, presentarán ante las diputadas de Morena, Karina Labastida Sotelo, Mariana Uribe Bernal y Mónica Álvarez Nemer, así como a la secretaria de las Mujeres, María Isabel Sánchez, una iniciativa relacionada con el aborto, la cual, acusó, no la hicieron ellas.

«Fue alguien conocedor de cómo se elabora una propuesta de ley que se sumará de manera obligatoria para su análisis en comisiones a las dos ya existentes, cuando les hemos señalado que ya existen dos iniciativas en comisiones y que están trabajando sobre ellas, es decir, no es casual lo que está pasando”, aseveró.

El presidente de la Jucopo puntualizó que el problema no es porque exista una falta de legislación adecuada en el tema del aborto, sino que es un problema del Estado en su conjunto, que involucra a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a la Fiscalía mexiquense.

“¿Por qué?, porque el Estado no ha sido capaz, como el conjunto de instituciones, de dar respuesta a las demandas de las mujeres, de garantizar la seguridad, de la vida y de los bienes de las mujeres, de garantizar la equidad en el trato a las mujeres en materia laboral, en materia salarial, no ha sido capaz de darles condiciones de desarrollo igual que a los hombres y eso nosotros estamos también totalmente de acuerdo en que hay que corregir”, dijo.

El diputado morenista sostuvo que, sin prejuzgar, hay fuerzas que se resisten a los cambios y “pueden ser poderes fácticos que tienen que ver con los intereses de quienes se sienten afectados en cuanto a sus privilegios y también los privilegios los da la política, para quienes hacen uso de la política para sus beneficios particulares, son temas políticos, son temas políticos”.

El legislador Hernández González subrayó que las responsables no son las fuerzas políticas que compiten actualmente rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio.

“De ninguna manera, estos son otro tipo de poderes fácticos, que es el Estado el que tiene la obligación de investigar y darle seguimiento a un proceso a partir de que haya denuncia. Nosotros estamos haciendo una denuncia, no sabemos si el Poder Judicial también hizo denuncia porque también le causaron daños, no sabemos si el que tenga la concesión del Teatro Morelos lo haya hecho en virtud de que al Teatro Morelos entraron y lo destrozaron, es un tema que no se puede dejar pasar como si nada hubiera sucedido, no podemos decir, aquí no pasó nada, pasando lo que está pasando», concluyo.