Manuel López – marzo 25, 2021

Esperanza Arraiga se había resignando a no vacunarse contra el COVID-19 porque no podía asistir a los centros de vacunación en el municipio de Nezahualcóyotl, segundo con más contagios en el Estado de México.

Y es que la mayor parte del día se encuentra sola en su vivienda ubicada en la colonia Benito Juárez, y a sus 64 años, trasladarse en transporte público,le causa temor por la posibilidad de contagiarse.

«Sí tengo miedo y ya no iba a ir porque no había podido registrarme en internet. Primero lo intenté y se cerró sin darme el folio y cuando lo hice, fue en mi celular pero no tenía impresora», explicó.