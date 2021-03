Arturo Callejo-marzo 08, 2021

Alrededor de 300 personas, la mayoría provenientes de la zona oriente del Estado de México, han solicitado ayuda al Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, para que su equipo de abogados les ayude a sacar de prisión a sus familiares que están injustamente encarcelados en alguna de las 22 prisiones mexiquenses, lo anterior a través de la Ley de Amnistía que recientemente entró en vigor en la entidad mexiquense.

Manifestantes del oriente del Estado de México piden apoyo para sacar de prisión a sus familiares a través de la Ley de Amnistía. Más información en https://t.co/T1f9sNePDC pic.twitter.com/Kse4ZUQepz — Hoy Estado de México (@HoyEstado) March 8, 2021

Los centenares de personas se plantaron frente al Congreso estatal para exigir que sus parientes sean liberados una vez que les sea recibida su solicitud de Amnistía, aunque hay que referir que este beneficio sólo se da a los individuos que no hayan cometido un delito grave, como es robo en el que no haya salido a relucir la violencia en agravio de la víctima, también se contempla el narcomenudeo a baja escala, el delito de abigeato y aborto, por ejemplo, aunque si, la persona que sea beneficiada con dicha ley, tendrá que pagar la reparación del daño y no deberá ser reincidente.

El presidente-magistrado del Tribunal Superior de Justicia el Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, indicó que en una primera fase hay tres mil solicitudes de amnistía que tienen que ser resueltas en el transcurso del año.

Los manifestantes realizaron un recorrido por las sedes del Poder Judicial del Estado de México y del Poder Ejecutivo, todo ello sin contratiempos.