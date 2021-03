Arturo Callejo-marzo 24, 2021

Alrededor de 80 ejidatarios de municipios como Toluca, Lerma, San Mateo Atenco, Zinacantepec, Valle de Bravo, Ocoyoacac, San José Villa de Allende y Temascaltepec, se apostaron afuera del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve con sede en Toluca, para pedir a Maribel Méndez de Lara, presidenta del Tribunal Superior Agrario, destituya o jubile a María Antonieta Villegas López, Magistrada del Tribunal Agrario Nueve de Toluca, ante la incapacidad que muestra para resolver al menos tres mil expedientes que llegan a su oficina cada año.

A decir de la litigante en temas agrarios, Oralia Martínez Quiroz, la Magistrada Villegas López rezaga los asuntos relacionados con restitución de tierras, sesiones de derechos y juicios sucesorios que antes se resolvían en tres o cuatro meses y ahora tienen que pasar años.

“Necesitamos que nos manden un Magistrado, una Magistrada que le interese la problemática de los campesinos, que nos atienda a nosotros como litigantes para poder resolver todos los problemas y a ella no le interesa eso, la señora está rebasada, a lo mejor por su edad o porque ya no le interese, el personal de aquí mismo del Tribunal, está muy inquieto y molesto con la señora porque no les da su atención, no les da su lugar que les corresponde, a nosotros (los litigantes), no nos recibe, no atiende las audiencias, ella debe de presenciarlas.