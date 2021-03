Arturo Callejo-marzo 18, 2021

Integrantes del grupo Trans famosas del Estado de México, acudieron a la Cámara de Diputados para exigir a los legisladores se discuta en comisiones y se suba al pleno para su votación, la iniciativa de Ley que les permitiría la reasignación de género en las oficialías del Registro Civil, es decir, asentar en el acta si es mujer u hombre, según convenga a la parte interesada.

Las personas que se manifestaron y de las que algunas ingresaron al Congreso mexiquense, dijeron que no se les dio fecha “para cuándo se dictaminará o cuándo se subirá al Pleno la iniciativa de Ley de reasignación de género, solamente nos prometieron una reunión con la Junta de Coordinación Política la siguiente semana, pero no es un hecho, ¿por qué no se reciben a las mujeres diversas?, a las mujeres transexuales ¿qué nosotras somos personas de segunda?, ¡por supuesto que no!, necesitamos que el Estado, que los diputados y diputadas nos reconozcan jurídicamente para poder tener acceso a todos los servicios, más y mejores oportunidades, pues tan solo el existir es un derecho”, reprochó Tania Vázquez, vocera de las mujeres Trans famosas en el Estado de México.

Afirmaron que este sector de la sociedad está cansado de vivir con violencia, etiquetas y odio por parte del resto de la población, “debemos empezar a sanar a la ciudadanía con empatía y respeto hacia todos y todas. Estamos exigiendo un derecho que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no pedimos más, más que un derecho protegido jurídicamente”, agregó Tania.

De no recibir respuesta por parte de los 75 diputados que conforman la 60 legislatura del Estado de México, Tania Vázquez comenzará el lunes próximo con una huelga de hambre de tiempo indefinido, “voy a poner un campamento aquí y voy a empezar la huelga de hambre hasta que se dictamine la Ley a nuestro favor”.

Finalmente, este grupo de personas fue agredido de forma verbal por las feministas radicales que se mantienen en plantón sobre la puerta principal de la Cámara de diputados estatal, mismas que alegan que los legisladores despenalicen el aborto en el Estado de México.