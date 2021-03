¡Otra vez en Ecatepec!, un médico fue golpeado por un paciente. Más información en https://t.co/T1f9sNePDC pic.twitter.com/eJIIlXb2T6 — Hoy Estado de México (@HoyEstado) March 11, 2021

Osvaldo Müller – marzo 11, 2021

Nuevamente un médico fue agredido en el municipio de Ecatepec por una persona que acudió al consultorio, el suceso ocurrió el pasado miércoles 10 de marzo cuando el doctor José Felipe Río Valle González se encontraba atendiendo a los pacientes que acudieron a la farmacia ubicada sobre la calle Río Pánuco, en la colonia Ampliación Tulpetlac.

“Era una consulta normal, (la paciente) nada más venía por un dolor en el seno izquierdo, si no mal recuerdo, y se le hace la revisión normal, le comento, incluso ni siquiera se hace revisión de mama como tal por el mismo respeto a los pacientes que yo les tengo. Le comento que se haga la exploración, le ausculto signos vitales, toma de presión”, mencionó el galeno.

El profesional de salud atendió a la femenina, quien en todo momento estuvo acompañada por un hombre. Al finalizar la revisión, el doctor salió del consultorio y entregó la receta a la encargada de la farmacia para que esta fuera surtida, pero de pronto el masculino lo golpeó por la espalda sin ninguna razón.

“Salgo y traigo la receta, inclusive salgo primero, se ve en el video, y después cuando dejo la receta a mi compañera para que le siga dando la atención, y cuando volteo pues la verdad se me olvidó todo porque ya fue el golpe, ya hasta que reaccioné y me dijo algo, que con su esposa no me pasara o con su novia, no recuerdo, algo así, pero con palabras altisonantes”, detalló el profesionista.

La mujer sorprendida comenzó a reclamar a su acompañante sobre lo ocurrido y ambos se retiraron.

Tras recibir el puñetazo el médico levantó sus lentes y estetoscopio que cayeron al piso y aunque las empleadas del lugar solicitaron la presencia de una patrulla, esta nunca llegó.





En las próximas horas el doctor José Felipe acudirá a levantar la denuncia correspondiente por la lesión causada en el rostro.

Apenas el pasado domingo 7 de marzo una médico fue agredida en la colonia Ciudad Cuauhtémoc localizada en este mismo municipio, por pedirle a los integrantes de una familia que utilizaran el cubrebocas.