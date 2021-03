Hoy Estado de México – marzo 09, 2021

Rosario Robles Berlanga, quien encabezó las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aseguró tener pruebas en contra de Luis Videgaray Caso, por lo que las ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR).

Será la semana próxima que Rosario Robles se convertirá en testigo colaborador de la FGR y de esta manera evitar ir a juicio por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Según el representante legal de Rosario, Sergio Ramírez, hasta el pasado mes de enero no había información suficiente para poder negociar con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), no obstante, Robles Berlanga se encuentra en condiciones de hacer pública la información sobre Luis Videgaray, que guarda en su computadora.

“Se ha platicado con la Fiscalía General de la República (FGR) ya empieza a haber la próxima semana una interacción entre los ministerios públicos que forman parte de SEIDO y la maestra Rosario para empezar a tener las pláticas mediante las cuales ella se va a acoger a la figura de testigo colaborador”.

Comentó que a pesar de que, por ejercicio indebido del servicio público, que mantiene a Rosario en prisión preventiva, no se aplica un criterio de oportunidad, por delincuencia organizada y lavado de dinero, si aplica, además se tiene pendiente una orden de aprehensión.

“La Fiscalía ha reaccionado de una forma muy congruente en su mecánica siendo que ellos conocen que en la parte primaria es muy difícil tener un criterio de oportunidad porque el tipo penal mediante el cual se está queriendo ajustar el delito no corresponde.

“Sin embargo, en la parte de delincuencia organizada sí hay fórmula para generar un criterio de testigo colaborador donde ella ya está de acuerdo y está conforme en platicar con la Fiscalía General de la República y dar toda la información que la Fiscalía requiera para llegar a los lugares donde está previendo llegar la Fiscalía”, explicó.

Este martes, el abogado de Rosario, Epigmenio Mendieta, informó que en cuanto al ejercicio indebido del servicio público Robles se retractó de declararse culpable como lo ofreció hace una semana a la FGR.

Por su parte, Olivia Rubio, abogada también en defensa de Robles Berlanga, comentó que esto se debe a que la FGR requiere a Rosario el pago de 5 mil 500 millones de pesos como reparación del daño, monto total del daño causado por la Estafa Maestra, por lo que de no contar con esa cantidad, y al considerar que el delito no quiere decir que ella realizó los desvíos, no procede el pago.