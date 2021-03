Isaac Ramírez – marzo 17, 2021

Transportistas de la Ciudad de México pidieron al gobierno capital autorizar un incremento de dos pesos en la tarifa base o mínima o, de lo contrario, iniciarán nuevas movilizaciones del transporte no concesionado, pues acusaron que los apoyos que les ha presentado la Secretaría de Movilidad son insuficientes para compensar el aumento en los insumos que se ha presentado en los últimos años.

Al salir de la primera mesa de negociación con la Secretaría de Movilidad y la Tesorería, los concesionarios del transporte público de pasajeros de la Ciudad de México, aglutinados en la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), acusaron que el gobierno capitalino no les ha otorgado una respuesta a su solicitud, bajo el pretexto de que el aumento sería la perdición para el sector porque los usuarios ya no se subirían a sus unidades.

Los transportistas rechazaron la propuesta de condonar el 20 por ciento en algunos trámites como la revista, pues aseguraron que en nada ayuda al sector este descuento, toda vez que ha sido generalizado que reciban un 15 por ciento de descuento en los últimos años, por lo que aseveraron que la propuesta es mera retórica.

Los líderes transportistas afirmaron que el transporte subsidiado cuesta cinco veces más que el concesionado; sin embargo, los usuarios no lo resienten porque sus impuestos están siendo usados para pagarlo a pesar de resultar más costoso.

«Si no existe avance sustancial en la nueva reunión que sostendremos mañana jueves, continuarán las manifestaciones porque no fuimos a que nos entretengan y desgasten nuestro movimiento, fuimos por respuestas claras y no las tienen”, finalizaron.