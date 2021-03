Arturo Callejo-marzo 18, 2021

En el primer día de reapertura de talleres y laboratorios en los niveles media superior y superior, la respuesta voluntaria por parte del alumnado de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) fue nula, pues sobre los corredores universitarios de Paseo Tollocan y Ciudad Universitaria, solo se dejaron ver en los estacionamientos algunos automóviles de los profesores investigadores, pero las puertas principales de los planteles permanecieron cerradas al alumnado.

Así fue el caso de la Preparatoria 3, Cuauhtémoc y la Preparatoria 2, y en las facultades de Odontología, Medicina y Química, situadas entre las colonias Universidad y Paseo Colón, mientras que en el corredor de C.U., las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Derecho, Turismo, Humanidades, Arquitectura, Geografía, Ingeniería, Economía, Contaduría y el Cele, permanecieron cerradas como desde hace más de un año por la pandemia de la COVID-19.

“La verdad no hay condiciones para regresar, la única facultad que se pronunció ayer y que dijo que no abre sus puertas a los alumnos fue la de Química y señaló que hasta agosto y solo los talleres y laboratorios, no para los salones y los directivos de las demás escuelas no han dicho nada”, indicó una fuente universitaria.