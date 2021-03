Manuel López – marzo 5, 2021

El Partido Encuentro Solidario (PES) en el Estado de México se pronunció en contra del financiamiento de partidos políticos con dinero público de cara al próximo proceso electoral.

Ante ello, su dirigente estatal Isidro Pastor Medrano, descartó utilizar la entrega de propaganda como método para persuadir al electorado para favorecerlos con su voto en las próximas elecciones del 6 de junio.

Asimismo, recomendó a sus candidatos no preocuparse por la falta de estos mecanismos de comunicación, pues sostuvo que no influirán en el día de las votaciones.

“A nuestros candidatos les digo, no se preocupen por la pintura en las bardas, no sirve para nada; no habrá llaveros, tortilleros, servilletas ni mandiles para obsequiar a cambio de un voto”, aseveró.

Incluso, cuestionó la veracidad de las encuestas, las cuales calificó como «mentirosas» por no presentar datos reales respecto a la preferencia de los ciudadanos.

Recordó que sus candidatos a cargos de elección popular no realizarán campañas masivas y no entregarán dádivas para convencer al electorado.

«En el proceso del 6 de junio la gente no va a votar por las letras o siglas de los partidos políticos, sino por las personas, por ello, hay que dejar de pagar las estructuras, aunque algunos partidos todavía siguen con estas prácticas», dijo.

Además, explicó que el PES está a favor de que los ciudadanos no paguen la política, propuesta lanzada desde la dirigencia nacional, a través de su líder Hugo Eric Flores Cervantes.

Finalmente, adelantó que los aspirantes de su partido a Ayuntamientos y diputaciones deberán recorrer las calles para ganar simpatía y convencer a la población en la entidad.