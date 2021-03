Hoy Estado de México – marzo 17, 2021

El blanco de ataque es el delegado

A quien se le están complicando las cosas es a Isaac Montoya, delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en el Estado de México, y es que gran parte de las decisiones que se tomarán en el proceso electoral dependerán de él, pues se ha convertido en el interlocutor de su partido con las corrientes internas y con la Presidencia de la República, ante la ausencia de una dirigencia estatal.

Sin embargo, esta posición en la que no caben los amigos, lo han convertido en el blanco de ataque por parte de los grupos de Morena para conseguir más beneficios en la selección de los candidatos que conformarán cada una de las planillas que se integrarán en los 125 municipios del Estado de México.

De ahí que la grilla en su contra esté a todo lo que da, a quien han acusado de que tiene interés de aspirar a una diputación local, a pesar de que, en público y en privado, ha repetido que no tiene interés en ser juez y parte en esta contienda electoral y solo se enfocará en llevar a cabo los trabajos de organización de los procesos que se llevarán a cabo este año, el próximo para el referéndum constitucional y el de 2023, donde se renovará la gubernatura mexiquense.

Por otro lado, 10 consejeros estatales de Morena enviaron una carta a la dirigencia nacional para exigir que se le instruya a Isaac Montoya a instalar una mesa política plural que integre e incluya a todos los morenistas del Edomex, pues aseguran que no se les recibe, no se atienden sus peticiones, a pesar de que el cambio prometido para los ciudadanos, no ha ocurrido con los gobiernos morenistas.

Todo parece indicar que la unión a la que convocó el delegado, tendrá que esperar un rato.

Alguien anda más distraído

Alguien no está haciendo su trabajo en Naucalpan y está más enfocado en tratar de sacar adelante la reelección de la alcaldesa Patricia Durán Reveles, que en atender las problemáticas reales de los ciudadanos que los eligieron hace dos años.

Y es que decenas de ciudadanos de diversas comunidades marcharán este miércoles desde distintos puntos de Naucalpan rumbo al palacio municipal, para exigir que se atiendan varias problemáticas relacionadas con la apertura de una gasera, la expropiación de áreas verdes, así como la reapertura comercial de San Bartolo a un año de que fuera cerrado presuntamente por la pandemia, entre otras demandas.

Dicen que el secretario de Gobierno, Mauricio Aguirre Lozano, está ensimismado y dejó de tener contacto real con las comunidades, lo que ha llevado a los líderes de las comunidades a externar su rechazo a la política de gobierno que se está llevando en este municipio.

De Atlacomulco a Coacalco

Se necesita tener memoria corta para poder creer que los ciudadanos podrían respaldar el retorno de la diputada Julieta Villalpando Riquelme a Coacalco.

Y es que, a pesar de que la legisladora local llegó hace más de dos años y medio a la 60 Legislatura del Estado de México, representando al Distrito 13 de Atlacomulco, ubicado al norte de la entidad, ahora la ex alcaldesa de Coacalco quiere regresar a su tierra natal como si nada hubiera pasado, para aspirar a un cargo de elección popular por este municipio del Valle de México.

Esto, a pesar de que cuando fue alcaldesa Julieta Villalpando, fue detenida por un proceso de corrupción y extorsión en el que se vio involucrada y tras haber resultado preso su tío político, Gilberto Gamiño, a quien se le halló en posesión de un arma y de varias grapas de droga en 2005 en la Ciudad de México.