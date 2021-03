Hoy Estado de México – marzo 09, 2021

La intervención de la jefa de Gobierno en el Edomex

Cada día es más visible el interés que tiene la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de intervenir en el proceso electoral del Estado de México.

Bajo qué premisa aún se desconoce, pero lo cierto es que Claudia Sheinbaum parece tener mucho interés en lo que sucede en el territorio mexiquense. Primero, decidió intervenir al inicio del año para la aprobación del paquete fiscal de esta entidad federativa, al sostener un encuentro con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrara, con el senador Higinio Martínez Miranda y con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatura, Maurilio Hernández González.

Y, recientemente, decidió sostener una reunión con los alcaldes mexiquenses de Morena a los que se les antoja la reelección, como Raciel Pérez Cruz, de Tlalnepantla; Fernando Vilchis Contreras, de Ecatepec; Juan Rodolfo Gómez Sánchez, de Toluca; Gabriela Gamboa Sánchez, de Metepec; Nancy Gómez, de Chicoloapan; Elena García Martínez, de Tultitlán; y Ricardo Núñez Ayala, de Cuautitlán Izcalli.

Lo cierto es que, hasta ahora, parece no importarle dicha intervención al gobernador Alfredo del Mazo, quien no ha querido, o no ha podido, mandarle un mensaje público a la jefa de Gobierno para que primero atienda los problemas de casa que, por cierto, son bastantes, y luego, ande partipando activamente en la vida política del Estado de México, pues ¿a qué se deberá tanto interés de Claudia Sheinbaum en este terreno o a caso es la representante personal de Andrés Manuel López Obrador en este proceso electoral?

Madruguete a los Puros

Hablando de Morena, tal parece que alguien les quiere dar madruguete a los llamados Puros, y es que cuentan que un grupo de integrantes de ese partido en el Estado de México pretende, de la nada, cambiar el género en los territorios en donde se encuentra alguno de sus representes, con el fin de que no se puedan reelegir o se pueda imponer a alguno de sus perfiles más adelantados.

La intención de los interesados en hacer esta truculenta jugada, es cerrarles el paso en municipios como Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes La Paz, Nicolás Romero y Ocoyoacac, aunque en el camino tengan que dejar a un lado a algunos de los suyos.

Cuentan que la maniobra electorera corre a cargo del Grupo de Acción Política, pues Higinio Martínez Miranda tiene intención de concentrar el poder, de cara al proceso electoral de 2023, en donde se renovará la gubernatura mexiquense.

Mero discurso

Que, a pesar de que la violencia feminicida aún no cesa en el Edomex, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho de manera interinstitucional, el mensaje del gobernador Alfredo del Mazo Maza fue tibio o gris este lunes.

Ello, a pesar de que no solo no han disminuido los feminicidios, sino que se han disparado, pues tan solo en enero de 2021 se registraron 12 asesinatos violentos de mujeres.

Aunque, en el discurso, Alfredo del Mazo se dice aliado de las mujeres, en la práctica permanece la desatención institucional hacia este sector. De ahí, la reacción tan radical de ellas en la sede del Ejecutivo y el Legislativo.